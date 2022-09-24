بلدية عين زارة: تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2022

أعلنت بلدية عين زارة اليوم السبت تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار داخل البلدية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية عين زارة أن تشكيل اللجنة جاء بموجب تعليمات عميد البلدية عبد الواحد البلوق ورئيس فرع الحرس البلدي عين زارة محمد رزق بالتعاون مع مركز مرور عين زارة وشركة المياه والصرف الصحي.

وكانت بلدية عين زارة أكدت أمس الجمعة استئناف حركة مرور السيارات بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة بعد شفط المياه عن طريق شركة الصرف الصحي وسيارات الشفط الخاصه بالبلدية.