العيساوي: تقرير ديوان المحاسبة تحول للإثارة وللطرائف وأصبح مادة للسخرية

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي العيساوي تقرير ديوان المحاسبة بـ”الجيد”، داعيًا إلى متابعة هذه المخالفات مع الجهات ذات الاختصاص.

العيساوي وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل” تساءل:” لماذا لا يحيل الديوان المخالفات لمكتب النائب العام ويتابعها بدقة، وينشر نتائج التحقيقات وضبط المخالفين؟”.

وأضاف:” تصل إلينا معلومات بأن الديوان يمارس الابتزاز والوساطة في تمرير بعض الإجراءات، ومن يحقق في هذه الشائعات ما دام أن الديوان يمارس سياسة الأمر الواقع، ولا يتبع مجلس النواب؟”.

كما أكد أن الديوان جهة تتبع مجلس النواب لكن نتيجة للانقسام وعدم انصياعه لقرارات المجلس أصبح جهة لا تتبعه ولا يأخذ بقراراته.

وأشار إلى أن الأرقام المذكورة لمصاريف مجلس النواب لا تخص المجلس وحده بل معه الجهات التابعة له مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

ورأى أن قانون ديوان المحاسبة الذي أصدره المؤتمر الوطني يحتاج إلى إعادة مراجعة، والديوان يحتاج إلى ضبط آلية عمله، متسائلاً:”من يراجع الديوان الآن ما دام لا يتبع مجلس النواب ويمارس سلطة الأمر الواقع؟”.

ونوه إلى أن التقرير لا يركز على الجدوى من الإنفاق في إنجاز المهام الرئيسية للمؤسسات والهيئات والوزارات وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها

وأردف:” سنة بعد سنة تحول تقرير الديوان إلى تقرير للإثارة وللطرائف ومادة للسخرية والتعليقات، وأهمل قياس العائد من الإنفاق العام الذي نحتاج إلى تحقيق أكبر عائد منه باعتبار محدودية الموارد ومسؤولية المال العام”.

العيساوي ختم:” نحن في حاجة إلى إعادة هيكلة وإصلاح العمل الرقابي عامة بما يحقق أفضل النتائج”.

