بعد غرق الشوارع.. بلدية عين زارة تتحرك لمعالجة المستنقعات

الوطن / متابعات

بعد تجمع مياه الأمطار في العديد من المواقع بمنطقة عين زارة، أعلنت البلدية تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار بالتعاون مع مركز مرور عين زارة وشركة المياه والصرف الصحي داخل البلدية.

من جهته أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية

يشار إلى أن أمطارا غزيرة هطلت أمس الجمعة على بعض مناطق العاصمة طرابلس، وتسببت بتجمع المياه في الشوارع وخلقت أزمات مرورية خانقة.

وللتعبير عن حالة الاستياء، نشر نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لغرق عددٍ من سيارات المواطنين في الطريق السريع، وانسداد غرف المجاري، وتوقف حركة السير بالكامل.