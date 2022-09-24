المنطقة الجنوبية تتسلم 880 ألف لتر بنزين من شركة البريقة

أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، قرابة المليون لتر من البنزين والديزل إلى المنطقة الجنوبية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة أوضحت إرسالها 880 ألف لتر من البنزين، إضافة إلى 100 ألف لتر من الديزل إلى مستودع سبها النفطي، سيتم توزيعها على كافة المنطقة الجنوبية، مثل مدينة شبها وغدوة ومرزق والقطرون وبراك الشاطئ وأوباري وتراغن.

وأوضحت الشركة أن الكمية المُرسلة سيتم توزيعها عبر خمس شركات توزيع وقود تابعة للشركة، من بينها شركة الطرق السريعة و شركة الشرارة وشركة الراحلة للخدمات النفطية وشركة ليبيا نفط.