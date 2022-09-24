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الأمين: حكومة الوحدة رفضت منح أذونات لتجمع المواطنين في طرابلس من أجل استنكار الفساد

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي فضيل الأمين أن حكومة تصريف الأعمال رفضت أذونات للتجمع في طرابلس من أجل استنكار الفساد الذي أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” الليبيون ناضلوا من أجل حقوق التجمع والتظاهر السلمي في الأماكن العامة وأنهم لا يحتاجون لأذونات من أجل ذلك. المطلوب هو الإعلام فقط ،فالحقوق تكتسب ولا تعطى”.

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صحيفة المرصد الليبية

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