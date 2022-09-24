الجدال عن تقرير المحاسبة: ما خفي أعظم

الوطن / رصد

علّق أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، الدكتور المختار الجدال، على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، والذي كشف عدة تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام ارتكبتها الكثير من المؤسسات التابعة لحكومة الدبيبة، منتهية الولايى، من بينها ديوان رئاسة الوزراء.

وقال الجدال، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن التقرير لم يذكر المبالغ المالية التي منحت للمرتزقة والميليشيات المسلحة، لافتا إلى أن التقرير لم يشر إلى الفساد في كامل ليبيا بل فقط في نظاق العاصمة طرابلس.

وأضاف الجدال أن التقرير لن يغير شيئا في المشهد الليبي، خاصة أن تلك الحكومة جاءت بالرشاوي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية في طرابلس رفضت طلبا للمواطنين بالتظاهر بعد هذا التقرير، ما يشير إلى أن تلك الحكومة لديها “ضوء أخضر” من المجتمع الدولي ومن الدول المسيطرة على المشهد الليبي.