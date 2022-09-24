الأرصاد: طقس حار على الجنوب وأمطار وسحب رعدية على الشمال الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم السبت 24/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

وأوضح المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (سبتمبر) على اغلب المناطق، و تتراوح مابين(26-32)مْ على المناطق الساحلية ، ولا تتجاوز (24)مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

وذكر المركز أن درجات الحرارة قد تكون مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل على الكفرة إلى (40)مْ ، اما باقي المناطق فتتراوح مابين(35-38)مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب مناطق غرب ليبيا ويشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي من يوم الإثنين.