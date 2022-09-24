الدرقاش: أنا متفائل بالتفاعل مع تقرير ديوان المحاسبة أكثر من انزعاجي بحجم الفساد

عبر مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني عن تفاؤله بتفاعل المواطنين مع تقرير ديوان المحاسبة وامتلاكهم القدرة على النقد ومهاجمة الفاسدين.

وقال “الدرقاش”، في منشور له بفيسبوك، “أنا متفائلٌ بمقدار تفاعل الناس مع تقرير ديوان المحاسبة وامتلاكهم القدرة على النقد ومهاجمة الفاسدين والتشنيع بهم جهاراً نهاراً دون خوفٍ أو خجل أكثر من انزعاجي بهذا الكم من الفساد”.

وأضاف “نحن على الطريق الصحيح وما دمنا قادرين علي إنكار المنكر فسيضع الله في هذا المجتمع بذور البركة والصلاح طال الزمان أو قصر”.

ودعا قائلا، “لا تتركوا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر فتركهما أكبر الفساد وأكثر إهلاكاً للأمم”.