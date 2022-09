فرج: مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في غياب دستور دائم مقترح غير موفق

ليبيا – رأى رئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية عن مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج إن مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في غياب دستور دائم، مقترح غير موفق، إذ يمس استقلالية القضاء، ومن شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة التي تعاني منها البلاد.

فرح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أعرب عن أمله بعدم إقرار المشروع من قبل البرلمان في هذه الظروف، وأن يتم التركيز على خلق توافق سياسي يحقق الشراكة الوطنية التي تعزز فرص قيام الدولة المدنية التي تحقق الاستقرار والعدل لكل الليبيين.

