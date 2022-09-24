الوطن – رصد

عبدالجليل عن تقرير المحاسبة: عشرات المليارات التي صرفت ولم يتم تضمينها، متسائلاً أين ذهبت؟

وجه الناطق باسم الحكومة الليبية ،عثمان عبدالجليل، تساؤلات بشأن تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي أوضح حجم الانفاق الهائل من قبل الحكومة المنتهية الولاية، داعيا لتفسير حجم المليارات التي صرفت ولم يتم تضمينها وتوضيح أوجه صرفها.

وقال عبدالجليل: ” بخصوص تقرير ديوان المحاسبة، لا تركزوا اهتمامكم بمبالغ ال142، 400، و700 ألف إيجارات سكن وعهد مالية وملابس أو حتى ال12 مليون ساعات أو عشرات الملايين شراء سيارات أو غيرها، وتساءلوا واهتموا بعشرات المليارات التي صرفت ولم يتم تضمينها وتوضيح أوجه صرفها في تقرير الديوان أين ذهبت” .