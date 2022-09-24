اليونان: تجنب العنف يُمهد اعتماد إطار دستوري يسمح بإجراء الانتخابات الليبية

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية التي ستخرج من صناديق الاقتراع.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ذي ناشيونال هيرالد” اليونانية، فإن رئيس الوزراء اليوناني، بحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائهما في نيويورك، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، خلال اللقاء، عن قلقه من الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا على ضرورة تفادي استخدام العنف وإعادة إطلاق العملية السياسية، تمهيدا لاعتماد إطار دستوري يسمح بإجراء الانتخابات.

وأكد ميتسوتاكيس خلال اللقاء، استمرار اليونان في الوقوف إلى جانب ليبيا والحكومة الجديدة التي ستخرج من صناديق الاقتراع.

وجدد التأكيد على موقف اليونان الثابت بشأن الانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات الأجنبية الموجودة في الأراضي الليبية، سواء النظامية أو المرتزقة، كشرط ضروري لضمان انتخابات حرة وتشكيل بيئة جديدة دون تدخل خارجي.