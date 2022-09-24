صيانة صوامع الحبوب بالمنطقة الحرة في مصراتة لأول مرة منذ السبعينات (صور)

أكدت المنطقة الحرة بمصراتة، اليوم السبت، استمرار أعمال مشروع صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمباني الخدمية المرفقة بها بالميناء التابع للمنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة في بيان أن الصوامع تضم 12 خلية رئيسية، قطر الواحدة منها 12 مترًا، وبارتفاع 45 مترًا، وبسعة إجمالية تصل إلى 40 ألف طن.

إنجاز الصيانة خلال 5 أشهر

وحسب البيان، فهذه الصيانة هي الأولى من نوعها للصوامع التي بدأ إنشاؤها في منتصف سبعينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الأعمال من المتوقع أن تنجز أعمال المشروع خلال 5 أشهر.

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تشطيبات في مبنى الخدمات البحرية والمناولة

وفي 18 سبتمبر الجاري، أكدت المنطقة استمرار أعمال التشطيبات النهائية لمشروع تنفيذ مبنى الخدمات البحرية والمناولة.

المبنى من أربع طوابق، إضافة إلى مواقف للسيارات ومسطحات خضراء، وسيكون مشاركة بين قسم الروافع القنطرية وقسم الخدمات البحرية وقسم تشغيل وصيانة القطع البحرية وقسم الاتصالات اللاسلكية.

ويحتوي المبنى على مكاتب إدارية ومبيت للموظفين بالنظام التناوبي 24 ساعة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ باقي أعمال المشروع خلال أيام قليلة مقبلة، وفق المنطقة.

صوامع المنطقة الحرة بمصراتة. (المنطقة الحرة بمصراتة)

صوامع المنطقة الحرة بمصراتة. (المنطقة الحرة بمصراتة)

صوامع المنطقة الحرة بمصراتة. (المنطقة الحرة بمصراتة)

صوامع المنطقة الحرة بمصراتة. (المنطقة الحرة بمصراتة)