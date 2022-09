العرفي: تصريحات المنفي عبارة عن كلام للاستهلاك الإعلامي ولا تمت للواقع بأي صلة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن من بيده عقد الحل في وضع القاعدة الدستورية التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية هو مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.

العرفي رد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” على تصريح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن مقدرة المجلس على حل الأزمة بين المجلسين النواب والدولة والوصول إلى قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، أن تلك التصريحات تبقى كلاماً للاستهلاك الإعلامي ولا تمت للواقع بأي صلة، على حد قوله.

وذكر أنه يمكن للمجلس الرئاسي أن يتقدم بما عبر عنه لمجلس النواب وتكون مبادرة ضمن المبادرات المطروحة إذا كانت تتضمن حلا يرضي جميع الأطراف وتفضي إلى الانتخابات.

