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حبارات: ليبيا تبقى المتضرر الأكبر بعد انخفاض أسعار النفط العالمية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

قال المهتم بالشان الاقتصادي والسياسي، نور الدين حبارات ، بشأن ارتفاع اسعار النفط العالمية، إن ليبيا  تبقى المتضرر الأكبر خاصة في حال ما أستمر التراجع في الأسعار لأن لديها مصادر بديلة غير النفط لتمويل أي عجز محتمل في  ميزانيتها .

وأضاف حبارات، أن إحتياطيات ليبيا المالية ضيئلة جداً و غير كافية، لا سيما أن لا خيار أمام الحكومة إلا للجؤ للمصرف المركزي  بهدف الإقتراض و مفاقمة الدين العام المصرفي .

وأشار ، أن اسعار النفط العالمية تبقى احتماليتها في الصعود واردة خاصةً مع قرب حلول فصل الشتاء و تصاعد التوتر بين روسيا واوكرانيا.

الوسوم

#المصرف المركزي أسعار النفط ليبيا نور الدين حبارات

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الوطن الليبية

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