حبارات: ليبيا تبقى المتضرر الأكبر بعد انخفاض أسعار النفط العالمية

الوطن – رصد

قال المهتم بالشان الاقتصادي والسياسي، نور الدين حبارات ، بشأن ارتفاع اسعار النفط العالمية، إن ليبيا تبقى المتضرر الأكبر خاصة في حال ما أستمر التراجع في الأسعار لأن لديها مصادر بديلة غير النفط لتمويل أي عجز محتمل في ميزانيتها .

وأضاف حبارات، أن إحتياطيات ليبيا المالية ضيئلة جداً و غير كافية، لا سيما أن لا خيار أمام الحكومة إلا للجؤ للمصرف المركزي بهدف الإقتراض و مفاقمة الدين العام المصرفي .

وأشار ، أن اسعار النفط العالمية تبقى احتماليتها في الصعود واردة خاصةً مع قرب حلول فصل الشتاء و تصاعد التوتر بين روسيا واوكرانيا.