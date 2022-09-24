الهروج: شركة تركية تنفذ توسعات التخزين في ميناء رأس لانوف

قالت شركة الهروج للعمليات النفطية، إنه ضمن خطة الشركة لزيادة القدرة التخزينية بميناء رأس لانوف، وزيادة الإنتاج بالشركة؛ عُقد يوم الخميس بقاعة الاجتماعات بميناء رأس لانوف اجتماع انطلاق مشروع الفحص والصيانة الوقائية للخزان رقم (9) ذو السقف العائم بسعة تخزينية 500 ألف برميل، وذلك بحضور المقاول المنفذ لأعمال الصيانة – شركة أتيلا التركية – وبعض المختصين بالشركة.

أضافت في بيان أنه تمت مناقشة جميع الإجراءات والأمور التي تسبق البدء في عمليات الصيانة للخزان المذكور، ومواصفات العمل المطلوب وضمان التنفيذ في المدة الزمنية المحددة.

كل الشكر والتقدير لجميع المستخدمين في جميع مواقع الشركة على المجهودات المبذولة رغم كل الصعوبات التي تواجهها الشركة.