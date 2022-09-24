مصلحة المطارات: انتهاء اختبارات منظومة إنارة الحقل الجوي بمطار مصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2022

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الانتهاء من إجراء الاختبارات على منظومة إنارة الحقل الجوي بمطار مصراتة.

وأكدت مصلحة المطارات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الانتهاء من أعمال الكشف والمطابقة وإجراء الاختبارات اللازمة لمنظومة إنارة الحقل الجوي لمطار مصراتة والمتعاقد على توريدها من طرف المصلحة والتي ستساهم في رفع مستوى تصنيف المهبط.

وأشارت مصلحة المطارات إلى تفقد أعمال مشروع تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمنظومة مع حصر إحتياجات تركيبها حسب موقع محطات الكهرباء الخاصة بها.