الدبيبة يفتتح القاطع الثالث للمنطقة العسكرية الوسطى

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة القاطع الثالثة للمنطقة العسكرية الوسطى اليوم السبت.

وقال الدبيبة في كلمة خلال افتتاح، إن حكومته تعتمد على رجال المنطقة العسكرية في الحرب والسلم، مضيفا: «أنتم من تصعنون الحياة ومن تدافعون عنا وعن وطننا في كل مكان».

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ووجه الدبيبة الشكر إلى رئاسة الأركان وآمر المنطقة الوسطى وآمر قاطع الخمس، متابعا: «قد أبهرني ما رأيته من رجال وتجهيزات ومباني»، حسبما منصة «حكومتنا».

كما تعهد أن تقف حكومته مع عسكريي المنطقة الوسطى «فوزارة الدفاع والحكومة ستقف أمامكم وخلفكم فانتم حماة الوطن، وسندعمكم بحول الله ولا يمكن أن نتغاضى عن ما قدتموه في السابق أو ما ستقدموه في المستقبل… وليبيا واحدة ولا يمكن أن نتخلى عنها وأنتم معنا».

الدبيبة في كلمته بافتتاح القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى، 24 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)

الدبيبة في كلمته بافتتاح القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى، 24 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)