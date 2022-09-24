صدى تقرير ديوان المحاسبة يصل إلى مبروكة توغي

العنوان-طرابلس

وصل صدى تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 إلى وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة، مبروكة توغي، التي أكدت أن ما تردد بشأن صرف الوزارة مبالغ مالية على المصور الشباب معاذ الغناي أمر عارٍ عن الصحة وشائعات مغرضة.

وأوضحت توغي في فيديو نشر، اليوم السبت، أن الوزارة متعاقدة مع السيدة إسراء مختار مصباح كمصورة في الوزارة بعقد رقم 399، ولفتت إلى أن كل ما ورد في صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح، ولم يرد في تقرير ديوان المحاسبة.

ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمنًا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.

وتضمن التقرير، الذي جاء في 18 فصلًا، الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة؛ فيما تحدث عن مخالفات مالية لحكومة الدبيبة.

وسلط التقرير الضوء على ارتكاب مخالفات مالية وعمليات تلاعب ارتكبها عدد من المؤسسات التابعة لهذه الحكومة، من ضمنها ديوان رئاسة الوزراء، إذ جرى استخدام حساب الطوارئ لغير الأغراض المخصصة له وأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة. وكذلك استنزاف الاحتياطات النقدية للمصرف المركزي.

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