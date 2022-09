عمران: مساعي عقيلة صالح لإنشاء محكمة دستورية سيسهم في خلق سلطة قضائية موازية

ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران أن سعي عقيلة صالح صالح لإنشاء محكمة دستورية هو استمرار لخلط الأوراق وتعميق الأزمة وخطوة استباقية للأحكام التي ستصدر من الدائرة الدستورية في أكتوبر القادم

عمران قالت في تصريح لقناة “فبراير” إن مساعي عقيلة صالح لإنشاء محكمة دستورية مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وسيسهم في خلق سلطة قضائية موازية.

