ليبيا الان

الشركسي: الدبيبة تلاعب في “ملف الكهرباء” لمنافع شخصية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالتلاعب في ملف الكهرباء للاستفادة من ورائه بعد أن كانت تحجج في السابق بوقف إنتاج وتصدير النفط.

وقال الشركسي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “النفط الآن يضخ، وأنا على يقين أنّ هذه الحكومة الفاسدة التي صرفت المليارات على الكهرباءحسب كلام ديوان المحاسبةوهذه العقود استفاد منها إبراهيم الدبيبة، كانت تدعي أنّ الانقطاع في فصل الصيف نتيجة إيقاف  ضخ النفط“.

وتساءل الشركسي: “ماذا سيقولون عن أنّ انقطاع الكهرباء الآن وفي فصل الشتاء القادم؟، ولن يتحرك لهم ساكناً، حتى وإن طال الانقطاع لعشرات الساعات، متبعًالكن إذا تم إيقاف ضخ النفط سيهرعون ليقولون السبب قفل النفط، رغم أنّه أثناء ضخه استمر التيار في الانقطاع“.

الوسوم

أحمد الشركسي عبدالحميد الدبيبة ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك