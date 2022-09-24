الشركسي: الدبيبة تلاعب في “ملف الكهرباء” لمنافع شخصية

الوطن|رصد

اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالتلاعب في ملف الكهرباء للاستفادة من ورائه بعد أن كانت تحجج في السابق بوقف إنتاج وتصدير النفط.

وقال الشركسي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “النفط الآن يضخ، وأنا على يقين أنّ هذه الحكومة الفاسدة التي صرفت المليارات على الكهرباء– حسب كلام ديوان المحاسبة– وهذه العقود استفاد منها إبراهيم الدبيبة، كانت تدعي أنّ الانقطاع في فصل الصيف نتيجة إيقاف ضخ النفط“.

وتساءل الشركسي: “ماذا سيقولون عن أنّ انقطاع الكهرباء الآن وفي فصل الشتاء القادم؟، ولن يتحرك لهم ساكناً، حتى وإن طال الانقطاع لعشرات الساعات“، متبعًا “لكن إذا تم إيقاف ضخ النفط سيهرعون ليقولون السبب قفل النفط، رغم أنّه أثناء ضخه استمر التيار في الانقطاع“.