الدبيبة يفتتح القاطع الثالث للمنطقة العسكرية الوسطى بالمرقب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2022

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاطع الثالث للمنطقة العسكرية الوسطى بالمرقب.

وقال الدبيبة في كلمته خلال افتتاح القاطع الثالث للمنطقة العسكرية اليوم السبت إن ليبيا تبقى واحدة ولن نتخلى عنها.

وأعرب الدبيبة عن انبهاره كثيرا بما رأه من رجال ومباني وتجهيزات وأضاف موجها حديثه للعسكريين أنتم من تصنعون الحياة وحماة الوطن ولن ننسى ما قدمتموه من تضحيات.

وتوجه الدبيبة بالشكر لرئاسة الأركان وآمر المنطقة الوسطى وآمر منطقة القاطع الخامس على هذا الإنجاز الوطني.