الخدمات العامة طرابلس: نواصل العمل بكل الإمكانيات لسحب مياه الأمطار من الطرقات

ليبيا – قال رئيس قسم الإعلام والتوعية بشركة الخدمات العامة طرابلس عبدالفتاح الغضبان إن إدارتا الدعم والإسناد والطوارئ بالشركة انطلقتا بآلياتهما بعد ورود بلاغات بإغلاق طريقي عين زارة والسريع بسبب هطول أمطار غزيرة بالعاصمة، لسحب المياه الراكدة وفتح الطرق المغلقة.

الغضبان أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن شركة الخدمات العامة تواصل العمل بكل الإمكانيات اللازمة في طرق عين زارة والسريع والشط وجامع الصقع لسحب مياه الأمطار وحل المختنقات المرورية في تلك الطرق.

ولفت إلى أن الشركة نظفت الشهر الماضي معظم قنوات تصريف الأمطار في الطرق الرئيسية، وجهزت الإدارات المختصة بسيارات لسحب مياه الأمطار استعداداً لدخول فصل الشتاء.

