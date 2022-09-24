العيساوي: تقرير ديوان المحاسبة “جيد”.. والديوان يمارس سياسة الأمر الواقع

الوطن|رصد

وصف عضو مجلس النواب علي العيساوي تقرير ديوان المحاسبة بالجيد، داعيًا إلى متابعة هذه المخالفات مع الجهات ذات الاختصاص.

وفي تصريحات صحفية تسائل العيساوي “لماذا لا يحيل الديوان المخالفات لمكتب النائب العام ويتابعها بدقة، وينشر نتائج التحقيقات وضبط المخالفين؟“، مضيفًا “تصل إلينا معلومات بأن الديوان يمارس الابتزاز والوساطة في تمرير بعض الإجراءات، ومن يحقق في هذه الشائعات ما دام أن الديوان يمارس سياسة الأمر الواقع، ولا يتبع مجلس النواب؟“.

هذا وأكد عضو البرلمان أن الديوان جهة تتبع مجلس النواب، لكن نتيجة للانقسام وعدم انصياعه لقرارات المجلس أصبح جهة لا تتبعه ولا يأخذ بقراراته، مشيرًا إلى أن الأرقام المذكورة لمصاريف مجلس النواب لا تخص المجلس وحده بل معه الجهات التابعة له مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

ورأى العيساوي أن قانون ديوان المحاسبة الذي أصدره المؤتمر الوطني يحتاج إلى إعادة مراجعة، والديوان يحتاج إلى ضبط آلية عمله، متسائلاً:”من يراجع الديوان الآن ما دام لا يتبع مجلس النواب ويمارس سلطة الأمر الواقع؟”، منوهًا إلى أن التقرير لا يركز على الجدوى من الإنفاق في إنجاز المهام الرئيسية للمؤسسات والهيئات والوزارات وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها،

وأردف العيساوي:” سنة بعد سنة تحول تقرير الديوان إلى تقرير للإثارة ومادة للسخرية والتعليقات، وأهمل قياس العائد من الإنفاق العام الذي نحتاج إلى تحقيق أكبر عائد منه باعتبار محدودية الموارد ومسؤولية المال العام“، خاتمًا: “نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة وإصلاح العمل الرقابي عامةً بما يحقق أفضل النتائج“.