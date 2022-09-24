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عون: وجهنا لاستكشاف النفط في المزيد من مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون، أنهم وجّهوا المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة استكشاف المزيد من مناطق الدولة الليبية، البحرية والبرية إضافة تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، خلال معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة، حيث أوضح عون أن هذا المعرض هو دعوة للشركات الأجنبية والعربية لبدء الاستثمارات في ليبيا، ولتشجيع المستثمرين الأجانب لرؤية الواقع الليبي وما وصل إليه قطاع النفط من تطور.

وأضاف عون أن الإنتاج في نهاية عام 2022 سيكون قريباً من الإنتاج اليومي الحالي للنفط الخام وهو مليون و200 ألف برميل يوميا

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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