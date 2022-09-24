تبون: لو تطلب الأمر أن نتدخل في ليبيا لن نبقى مكتوفي الأيدي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2022

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده تقف مع الشرعية الدولية ما دامت شرعية الصندوق غائبة، بما يعني إبقاء الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف تبون في كلمة له خلال لقاء مع الحكومة الجزائرية اليوم السبت إن الجزائر سوف تقف مع ليبيا حتى لو تطلب الأمر أن نتدخل ولن نبقى مكتوفي الأيدي.

يذكر أن كلمة تبون تطرقت أيضا إلى جملة من الملفات الداخلية والخارجية من بينها قضية فلسطين باعتبار الجزائر تستقبل بعد أيام القمة العربية، بالإضاغفة إلى المصالحة في مالي.