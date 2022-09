أوحيدة: على ديوان المحاسبة إحالة تقريره للنائب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن تقرير ديوان المحاسبة جاء متأخراً وأظهر نصف حقيقة حكومة عبد الحميد الدبيبة.

أوحيدة أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه كان يجب على ديوان المحاسبة تقديم التقرير أمام مجلس النواب بشكل دوري، لافتًا إلى أن حكومة الدبيبة لم تعط تقرير ديوان المحاسبة أي أهمية، مبيناً أن حكومة الدبيبة مستهترة بمؤسسات الدولة وتعمل خارج القانون.

وأكد أن حكومة الدبيبة تعتمد في تمويلها على محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، مشيراً إلى أنها تحتمي بالميليشيات لضمان بقائها في السلطة رغم سحب الثقة منها.

وأوضح أن عدم إعطاء المتظاهرين الإذن بالتظاهر السلمي دليل على عدم اهتمام حكومة الدبيبة بالرفض الشعبي والقانون، مشددًا على أن مجلس النواب لا يعترف بهذه الحكومة وقد سحب منها الثقة بسبب فسادها المالي والإداري.

كما طالب النائب العام باستدعاء كل من ورد اسمه في التقرير والتحقيق معه في التجاوزات والمخالفات القانونية والمالية، داعيًا ديوان المحاسبة إلى إحالة هذا التقرير للنائب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

