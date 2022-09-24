افتتاح وحدة الغسيل الكُلوي بمركز بنغازي الطبي

افتتحت وحدة العلاج الكُلوي في البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي صباح اليوم السبت بحضور مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية سعيد العريبي وعدد من الأطباء والمرضى.

ومن جانبها صرحت مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي: اليوم افتتحنا قسم غسيل الكُلى بحلته الجديدة، و في البداية أحب أن نشكر مرضى الكُلي الذين تم إخراجهم من قسمهم السابق بسبب ظرف اضطراري واستثنائي وهو جائحة كورونا، وقد تم تخصيص مكانهم السابق في برج الأمل لجائحة كورونا، و الحقيقة تحملوا معنا وعانوا وانتقلوا إلى عيادة الماجوري التي أقدم لها الشكر لأنها احتوت مرضانا لمدة ثلاث اعوام .

وأضافت العريبي: “سوف يفتتح قسم الغسيل الكُلوي بسعة عشرين ،(مكينة) بأحدث المواصفات، و الشركة المكلفة بذلك هي شركة فرزينيوس و الأجهزة حديثة، و نتمنى أن نصل إلى أرقى الخدمات لمرضانا وأتمنى لهم الشفاء، واليوم نفتح عشرين (مكينة) والمستهدف أن نصل إلى ثلاثين لمعالجة مرضانا”.

وتابعت بكل حزن قائلة: “دعوني أقدم بكل أسى وألم تعزية في التي فارقتنا يوم أمس الجمعة 23سبتمبر 2022م. أختنا وزميلتنا استشارية الغدد الصماء الدكتورة وفاء بالرحولة التي انتقلت إلى الرفيق الأعلى وتركت وراءها سيرة طيبة ومسيرة من العطاء والعمل، أتمنى من الله أن يتقبلها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جنانه ولا نقول إلا ما يرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.