ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي الليبي وئام المصراتي ارتفاع حدة الضغوط والأعباء المعيشية على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

المصراتي لفت في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أنّ موظفي الحكومة وشرائح كبيرة من المجتمع يعانون من الارتفاع الشديد في الأسعار في مقابل قلة الرواتب، وأن الأزمة طاولت الطبقة الوسطى التي تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية.

وبيّن أن البطالة تتزايد بين الشباب، فيما ترتفع أسعار السلع الأساسية، مع زيادة الأعباء الأخرى من نقص الخدمات العامة، وتراجع جودة الاستشفاء العام لنقص الإمكانات.

