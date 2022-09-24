البيوضي: الضغط على المؤسسات لإجراء الانتخابات هو الحل للأزمة الراهنة

الوطن|رصد

أكد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أن متابعة الضغط على المؤسسات القائمة لانتزاع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022، هو الحل الوحيد السلمي والذي ينهي حالة الانقسام والفوضى والفساد والافتراس والتفقير الممنهج في ليبيا.

وأضاف البيوضي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الليبيات والليبيين استفادوا من تجاربهم، وستكون لديهم القدرة على تقييم واقعهم، ومهما كانت الاختيارات غير دقيقة فإنها حتما ستنهي حالة الأمر الواقع“.

وأشار المترشح الرئاسي إلى أن تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 سيكون أكثر كارثية، مضيفًا “واقعنا فيه تضخم للفساد وازدياد له بسبب غياب الرقابة والمسؤولية وانفلات الأفراد والمؤسسات“.

وأكمل البيوضي قائلًا: “مكافحة الفساد تتطلب شرعية شعبية ووطنية، وهو هدف استراتيجي للمحاسبة وتنفيذ القانون، يجب أن تنتهي سياسة الإفلات من العقاب“، مؤكدًا أنه يجب إصدار قائمة بأسماء المستفيدين من الساعات التي تقدر بـ 12 مليون دينار ليبي من أموال الدولة“.