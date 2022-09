ليبيا – قال الباحث الاقتصادي بشير مصلح إن هناك تغيرات اجتماعية طرأت في السنوات الأخيرة على نمط الاستهلاك اليومي للمواطنين، وأصبح الشراء يقتصر على السلع الأساسية فقط.

مصلح أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن الشراء أصبح يجري بالقطعة مع الغلاء وضعف القدرة الشرائية للدينار.

ولفت إلى أن الحرب في ليبيا طاولت الوضع الاقتصادي، ما ساهم في تردي الظروف المعيشية لتصبح بالغة القسوة على الناس الذين ينتظرون أمام عتبات المصارف التجارية بغرض الحصول على سيولة نقدية.

Shares

The post باحث اقتصادي: الحرب في ليبيا فاقمت الوضع الاقتصادي وساهمت في تردي الظروف المعيشية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية