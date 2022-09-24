اقعيم “يتعهد” بتقديم الدعم لمديرية أمن بنغازي

الوطن|متابعة
اجتمع وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم” بكافة مكونات مُديرية أمن بنغازي بحضور مُدير الأمن وعددٍ من كِبار ضُباط ومُستشاري وزارة الداخلية لمُتابعة عمل مراكز شُرطة وأقسام وأجهزة أمنية التابعة للمُديرية.
حيث ناقش اقعيم المشهد الأمني في مناطق مدينة بنغازي مُقارنةً بنسب الإنجاز بالمهام المُكلّفين بها في الخطط التي تم إطلاقها الفترة الماضية من مُكافحة الظواهر السلبية والتسوُّل وإجراءات المَحال التجارية والعاملين بها من العَمالة الوافدة ومدى تنفيذ أوامر ضَبط المطلُوبين والإستدعاءات الصادرة عن النيابة العامة ، كما تطرّق الإجتماع إلى مُناقشة المُعوّقات والعراقيل التي تواجه مأموري الضبط القضائي ومراكز الشرطة من نقص الإمكانيات.
وتعهّد اقعيم بتقديم الدعم اللازم والضرُوري الذي يحتاجه كلُ مركز شرطة أو قسم يتبع مُديرية أمن بنغازي، وذلك حسب الإمكانيات المُتاحة حاليًا، بما يضمن خدمة المواطن لا سواه واستمرار العمل في أداء الواجبات الأمنية التي تُحقّق أمن المدينة وفرض قوة القانون.
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