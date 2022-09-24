قشوط: بلحاج يخطط لإدخال ليبيا في فوضى جديدة

اعتبر المحلل السياسي محمد قشوط، أن عودة عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، إلى ليبيا تهدف لرسم خارطة جديدة من خلال طي المليشيات المتطرفة تحت جناحه.

وقال قشوط، عبر حسابه على “تويتر”:” عاد أشهر إرهابي “عبدالحكيم بلحاج” زعيم الجماعة الليبية المقاتلة إلى طرابلس، قادما من بوابة قطر، بعد أن اختفى لعدة سنوات”.

وأضاف أن هذه العودة اتضحت ملامحها بتحركاته التي أجراها ثم دخول طرابلس في موجة من الاشتباكات بين المليشيات، حتى يومنا هذا تهدف لرسم خارطة جديدة استغلها بلحاج في إعادة تواصل مع المليشيات المتطرفة لجعلها تحت جناحه”.

وتابع:” الأمر عندما تربطه بإعلان صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي أفرج على خبير المتفجرات بالجماعة الليبية المقاتلة “إسماعيل البكوش” من سجن غوانتانامو في هذا التوقيت تستشعر أن هناك فوضى جديدة يريدون إدخالنا فيها”.