تبون: الجزائر مع الشرعية الدولية في ليبيا ما دامت شرعية الصندوق مغيبة

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، إن بلاده مع الشرعية الدولية في ليبيا مادامت «شرعية الصندوق مغيبة»، في إشارة إلى تجديد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكد تبون في كلمة خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة بالجزائر العاصمة، السبت، إن بلاده مع الشرعية في ليبيا معتبرا إن «الشرعية الموجودة هي الشرعية الدولية والحكومة الليبية المعترف بها»، موضحا أنه لا حل في ليبيا إلا بـ«إعادة صوت الشعب الليبي»، ومضى قائلا: «سوف نقف مع ليبيا حتى لو تطلب الأمر أن نتدخل ولن نبقى مكتوفي الأيدي».

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تبون يشدد على ضرورة عدم السماح بتقسيم مالي

وشدد تبون على ضرورة عدم السماح بـ«تقسيم دولة مالي»، وقال: «لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف».

ويأتي موقف تبون ليجدد رفض الجزائر استبدال حكومة عبد الحميد الدبيبة إلا عن طريق انتخابات تفرز مجلسا نيابيا يعين سلطة تنفيذية جديدة.

وسبق أن وجه تبون دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، للمشاركة في أشغال الدورة العادية لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالجزائر.