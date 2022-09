تأكيد أمريكي أوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا – أعرب ممثلو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن دعمهم لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجديد عبد الله باثيلي، خلال ولايته لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين.

‎وأكد ممثلو تلك الدول خلال اجتماعهم في 22 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفقاً لما نقله موقع قناة”ليبيا الأحرار” ، دعمهم الكامل لوساطة الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع أساس دستوري، لتمكين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقصر وقت ممكن.

‎وناقش مسؤولون كبار ممثلون للدول الغربية الأربعة، أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة يكون تفويضها مبني على التحضير للانتخابات.

‎ورفض المسؤولون بشدة خلال اجتماعهم لبحث الأزمة المستمرة في ليبيا، استخدام العنف في ليبيا مجددين دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.

