بنغازي| عدد من الخبراء والمهتمين يبحثون حلول للأزمة في ليبيا

بنغازي 24 سبتمبر 2022 (وال)- عقدت صباح اليوم السبت في مدينة بنغازي، ندوة حوارية علمية حول شكل الدولة الليبية بحضور بعض أعضاء مجلس النواب، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومصرف ليبيا المركزي وبلدية بنغازي، وعدد من منتسبي الأحزاب السياسية، ولفيف من البحاث والأكاديمين.

وقد تداول المشاركون في الندوة النقاش والحوار حول الــ 13 رقة بحثية التي تناولت الموضوع من جوانبه العديدة، منها: عوائق إقامة الدولة الليبية .. تفكك في البناء أم خلل في الشكل ؟، وأثر شكل الدولة على استغلال الموارد الطبيعية في تنمية الاقتصاد، والبناء الدستوري لشكل الدولة ونظام الحكم في ظل الهوية الضائعة، وتغير شكل الدولة خيار الأمم للتنمية والاستقرار، وتعزيز اللامركزية وتحديات البناء المؤسسي .. قراءة في الحالة الليبية، والتوزيع العادل لعوائد ثروات البلاد الطبيعية.

وركزت الحوارية على عدة مناح وهي: السياسي والتاريخي والاقتصادي والمالي والإداري، إضافة إلى الاجتماعي والقانوني، تحت شعار معًا من أجل نظام يحقق العدالة والاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية. (وال)

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