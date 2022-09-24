المنفي يشيد بدور الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية

الوطن|متابعة

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس السبت، لقاءًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسي فكي”، على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وتناول الطرفان دعم مفوضية الاتحاد الإفريقي لمشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي في ليبيا من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار.

من جانبه أكد المنفي على دور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الإفريقي، مثمناً جهود “فكي” وحرصه الدائم على دعم المسار السياسي الليبي عبر استحضار الملف الليبي في جميع القمم الإفريقية.