مصلحة الجمارك: ضبط سيارة محملة بأقراص مخدرة على الحدود الليبية التونسية

تمكنت مصلحة الجمارك الليبية من ضبط سيارة على الحدود الليبية التونسية في منطقة وادي البئر، بها كميات كبيرة من الأقراص المخدرة “نوع لاريكا” تقدَّر بـ36 صندوقًا أو نحو 270 ألف قرص مخدر، وذلك بعد عملية مطاردة..

وفي بيان منشور على صفحة المصلحة بموقع فيسبوك، أوضحت فيه أنها ألقت القبض على سائق السيارة وهو جزائري الجنسية..

كما أشارت المصلحة إلى أنه أثناء عملية التفتيش وجدو عدد خمسة أكياس يوجد بها مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة نوع هروين بوزن 2.5 كيلو غرام.

وفور عملية الضبط على يد رجال قسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت، جرى إعداد تقرير بالخصوص وفتح محضر لجمع الاستدلالات بالخصوص وإخطار النيابة المختصة بالضبطية.