ملف المصالحة في مشاورات المنفي وفكي في نيويورك

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، دعم المفوضية لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي وفكي على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى تأكيد المنفي على دور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الأفريقي، مثمنا جهود رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصه على دعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الأفريقية.

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المنفي وأسبوع من المشاورات في نيويورك

ويتواجد المنفي في نيويورك منذ الأحد الماضي، حيث التقى على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والرئيس التركي رجب إردوغان، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس السنغال ماكي سال وغيرهم من رؤساء ومسؤولي الدول. وكان الملف الليبي حاضرا خلال هذه اللقاءات.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحد، شدد المنفي على أن التدخل الخارجي السلبي لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين، ولا زال يعيق التقدم السياسي، مؤكدا أن «المجلس الرئاسي ملتزم بدوره المرسوم، وفق الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السلطة العليا في البلاد، ويمثل وحدتها محليًا ودوليًا وقيادة القيادة العليا للجيش الليبي».

وقال إن المجلس الرئاسي «يدعم الجهود التي أفضت إلى استئناف النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا لما يحققه من مصالح وطنية واستقرار في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن «المسؤوليات تحتم على المجلس الرئاسي العمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز».

لقاء المنفي وموسى فكي في نيويورك، 24 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)