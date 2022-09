عبد العزيز: تصريح رئيس الأوقاف بشأن تقرير ديوان المحاسبة بهذه الطريقة يدل أنه ليس أهلاً للمكان

ليبيا – علق على عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على تصريحات رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد إحميدة العباني بشأن ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن ديوان المحاسبة جهة رقابية ومن عملها المراقبة واصدار التقارير.

وأضاف: “رئيس الاوقاف خرج وتكلم بفكاهة زائدة وقلة أدب وتصريحه بهذه الطريقة يدل على أنه ليس أهلاً للمكان”.

وأكد على ضرورة أن يرتقي المجتمع وعدم مناقشة مثل هذه المواضيع، مبدياً تمنياته أن يركز الجميع على ما حدث في الصناديق السيادية التي فيها مليارات وهوامير مسيطرين عليها بحسب قوله.

كما أضاف: “تقرير ديوان المحاسبة لماذا لم يتطرق للمنطقة الشرقية؟ أم الأموال التي تصرف هناك ليست أموال ليبية، المرتبات لطرابلس العاصمة مليار وبنغازي 2 مليار! لماذا لا يتكلمون عنها وهي تصدر من مصرف ليبيا المركزي شهرياً”، مشدداً على أنه لا بد من نهاية مجلسي الدولة والنواب والذهاب للانتخابات.

وفيما يلي النص الكامل:

للأسف دائماً الإعلام يلعب بنا، ديوان المحاسبة جهة رقابية ومن عملها أن تراقب وتصدر تقرير، قله الأدب والفكاهة الزائدة التي خرج بها رئيس الأوقاف عيب وليست لازم منها، رجال الدولة يكونوا رجال دولة ومن حقك أن تقول لا يا ديوان المحاسبة أنت ظالمني في هذه النقطة أما أن تتفه الأمر هذا يدل على إنك تافه. تصريح الوزير بهذه الطريقة يدل على أنه ليس أهلاً للمكان.

التقرير من واجب ديوان المحاسبة أن يصدره اختلفنا أم اتفقنا ومنذ 8 سنوات لم ادخل ديوان المحاسبة، والمفروض أن نرتقي كمجتمع وكنت أتمنى من الناس أن تقرأ ماذا حدث في الصناديق السيادية التي فيها مليارات وهوامير مسيطرين عليها. هل همنا وجبة في وزارة الخارجية والملايين والمليارات تذهب لحسابات لا نعلم لمن هي، غداً يحاربونا فيها وهذا الوعي الذي أقصده ولكن الشعبوية مرضت والبلاد منقسمه وحفتر أخذ من أموال الضرائب سرقة ونهب نص مليار، من الذي تكلم عليه! الأولويات هناك المهم والأهم لكن اغرقوكم في موضوع أجهزه الايفون والسيارات والوجبات! رئيس المؤسسة الوطنية السابق 16 مليار لم يدخلوا خزينة الدولة شيء مرعب.

وجدت بعض الاساتذه يخوضون في الايفونات! الفساد فساد لا يمكن السكوت عليه لكن عندما يبدؤون يوجهوا في الرأي العام في زاوية بعيدة من جهة الفساد بالملاليم ويتركوا الملايين أمر مستغرب. مسألة وجود أفراد غير مؤهلين للعمل في الوزارات شيء مزعج فهناك ناس مؤهلها ثالث ابتدائي ذهبت وأصبحت سفراء.

تقرير ديوان المحاسبة لماذا لم يتطرق للمنطقة الشرقية؟ أم الأموال التي تصرف هناك أموال ليبية، المرتبات لطرابلس العاصمة مليار وبنغازي 2 مليار! لماذا لا يتكلمون عنها وهي تصدر من مصرف ليبيا المركزي شهرياً!.

الكارثة الكبرى، عقيلة صالح أعد مشروعاً لتأسيس محكمة دستورياً يعين أعضائها الـ 13 ومقرها بنغازي! هذا حتى الدائرة الدستورية التي فتحت بالأمس ستنظر بالطعون وأحكامها ستصل إلا لا بد من نهاية مجلسي الدولة والنواب والذهاب لانتخابات. الفساد موجود ولا يزايد علينا أحد وما حدث في أيام السراج لم يحصل أيام القذافي! مشروع معد في أروقة المخابرات المصرية لإنهاء الدولة الليبية كلياً، وهذا لن يمشي حتى على رقابنا وهذا يعمل به بالخفاء عقيلة صالح.

رسالتي لرئيس الهيئة العامة للأوقاف العباني “اتحشم ولا يهمني الزبونات وليلبسوها” لكن كنت أتمنى من الشعب الليبي ألا يناقشوا هذا الموضوع بل الغزو الفكري الذي تتعرض له المساجد وما تتعرض له الأوقاف تحت رئاسته وما تعاني منه مساجدنا.

