رئيس وزراء اليونان “يدعو” لتجنب العنف في ليبيا

الوطن|رصد

أكد رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، على أن بلاده ستدعم أي حكومة جديدة في ليبيا تأتي عبر الانتخابات.

وأعرب ميتسوتاكيس عن قلقه من الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس، داعياً إلى تجنّب العنف والعودة إلى العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال محادثات ميتسوتاكيس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في نيويورك، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدّد رئيس الوزراء اليوناني للمنفي على ضرورة الانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، كأحد شروط تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وناقش الطرفان إمكانية حصول ليبيا على مساعدة فنية من اليونان، لحماية المعالم والمواقع الأثرية في ليبيا وترميمها، نظراً للحضور التاريخي لأثينا في الماضي.