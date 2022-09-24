سامح شكري: ندعم إجراء الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة خطوة نحو الاستقرار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2022

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تدعم إنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أسرع وقت مثمنا الذي يلعبه البرلمان في هذا الإطار.

وطالب شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نشرتها الخارجية المصرية على فيسبوك، بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وحل الفصائل المسلحة في مدى زمني محدد، بما يساهم في استعادة أمن واستقرار ليبيا.

وتركز مصر على الملف لليبي باعتبارها أولا إحدى أكبر القوى الإقليمة وثانيا لأنها معنية بحله بالنظر إلى تأثيراته المباشرة على أمنها القومي.

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