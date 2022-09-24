السعودية تدعم الدعوة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «دون إبطاء»

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، على دعم المملكة الدعوة الليبية للمغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا «دون إبطاء»، وفق قرار مجلس الأمن رقم «2570» الصادر في العام 2021.

وجدد الوزير السعودي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة في نيويورك، دعم السعودي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية في 23 أكتوبر 2020.

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وسبق أن أكد وزير الخارجية السعودي في أكتوبر الماضي، حرص بلاده على «عودة الاستقرار إلى ليبيا»، معبرا عن أمله في «نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي» بين كل الأطراف.