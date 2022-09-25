عقيلة يبحث مع ممثلين عن «الطوارق» الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع عدد من ممثلي قبائل الطوارق الأوضاع في ليبيا، على ما أفاد، الأحد، الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان مقتضب، إن اللقاء تطرق إلى «عدد من الملفات والقضايا الخاصة بقبائل الطوارق وسبل معالجتها، دون أن يخوض في مزيد التفاصيل.

– ممثلون لـ«التبو والأمازيغ والطوارق» يرفضون المسار الدستوري في القاهرة

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ممثلون لـ«الطوارق» يرفضون المسار الدستوري في القاهرة

ومنتصف الشهر الجاري، رفض بيان صادر عن ممثلين لمكونات «التبو» و«الأمازيغ» و«الطوارق» المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة «شكلا وموضوعا»، مؤكدين ضرورة بناء أي مسار دستوري على المساواة والتوافق بين كل المكونات الليبية.

وصدر البيان الذي اطلعت «بوابة الوسط» عليه في ختام اليوم الوطني للثقافة التباوية، واتهم «أطرافا» لم يسمها بـ«الهيمنة» على المسار الدستوري في القاهرة، الذي انعقدت مشاوراته بين وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب.

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي رعت مسار القاهرة إلى «تغيير سياساتها» والالتزام بالمواثيق الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ونبه إلى اللجوء إلى «خيارات» لم يحددها حال عدم حدوث «حوار توافقي» برعاية أممية بشأن وضع مسار دستوري جديد يشارك فيه «التبو والأمازيغ والطوارق بشكل فاعل في التمثيل والقرار».

لقاء عقيلة مع ممثلين عن قبائل الطوارق، 24 سبتمبر 2022. (عبدالله بليحق)