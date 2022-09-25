لأول مرة منذ السبعينات.. صيانة صوامع الحبوب بالمنطقة الحرة في مصراتة

أكدت المنطقة الحرة بمصراتة، اليوم السبت، استمرار أعمال مشروع صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمباني الخدمية المرفقة بها بالميناء التابع للمنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة في بيان له تم نشره على الصفحة الرسمية للمنطقة ، أن الصوامع تضم 12 خلية رئيسية، قطر الواحدة منها 12 مترًا، وبارتفاع 45 مترًا، وبسعة إجمالية تصل إلى 40 ألف طن.

وحسب البيان، فهذه الصيانة هي الأولى من نوعها للصوامع التي بدأ إنشاؤها في منتصف سبعينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الأعمال من المتوقع أن تنجز أعمال المشروع خلال 5 أشهر