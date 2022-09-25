الخارجية المصرية: شكري بحث مع نظيره الموريتاني تطورات الوضع في ليبيا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن “سامح شكري ” بحث مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوڭ، التطورات في ليبيا، والقضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك.

وأضاف أبو زيد في تصريحات صحفية أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق شدد ” سامح شكري “، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت على ضوء انتهاء المرحة الانتقالية.

وأضاف شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:” مستمرون في دعم جهود الليبيين لإنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات المتزامنة”.

وتابع شكري:” نثمن دور البرلمان الليبي المنتخب، ونشدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

ولفت شكري، إلى أن هناك ضرورة لحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود.