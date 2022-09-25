الزنتوتي: ترتيبات دولية قوية خلف الكواليس لإنهاء مرحلة الفوضى

الوطن – رصد

قال العضو المستقيل عن المؤتمر الوطني سابقاً، عبدالمجيد الزنتوتي، إن حال ليبيا ستتغير للأفضل رغم الظروف الحالية الصعبة، وذلك بمساعدة الدول المجاورة التي تخطط لإنهاء الفوضى السياسية تدريجياً.

وعبر الزنتوتي عن قوله قائلاً: “سياسيا اعتقد ان المشهد الليبي سيتغير الى الافضل قريبا رغم ظروف العالم المتقلبة والشائكة ولكن يوجد ترتيبات دولية قوية خلف الكواليس لانهاء مرحلة الفوضى السياسية في ليبيا ومحاولة عودة الدولة الليبية للحياة من جديد تدريجيًا نسأل الله تعالى يوفق الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته وكفاه مشقة”.