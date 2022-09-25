محمد إسماعيل: أكثر من 50٪ من طرابلس خارج شبكة الصرف الصحي

حمل محمد إسماعيل مدير شركة الخدمات العامة طرابلس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مسؤولية أزمة مياه الأمطار، في العاصمة الليبية طرابلس، متهمًا إياه بتعمد وقف الميزانيات المخصصة لتلك المشروعات ووقف الإنفاق من باب الطوارئ، على حد قوله.

وقال إسماعيل، في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار”:” أكثر من 50٪ من طرابلس خارج شبكة الصرف الصحي، وميزانية المشروعات والطوارئ موقوفة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”، على حد زعمه.

وأكد إسماعيل، أن شبكة الصرف الصحي في طرابلس متهالكة فضلا عن سرقة غطاء غرف صرف مياه الأمطار وغرف المجاري، والتي نتج عنها إلقاء المخلفات في تلك الغرف وأثرت سلبًا على المضخات.

ولفت إلى أن محطة تنقية مياه المجاري متوقفة منذ عام 2008، متابعا:” للأسف التعامل مع هذه الأزمة بالطرق التقليدية يزيد من تعقيد الأمور والأزمات خاصة مع دخول فصل الشتاء”، بحسب قوله.

وأوضح:” لا يوجد أي حل لشبكة الصرف إلا بإعادة تجديد البنية التحتية، وتأخرها يسبب العديد من المشاكل”، على حد تعبيره.