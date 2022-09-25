عبد العزيز: رئيس الأوقاف تكلم بفكاهة وتصريحه يدل على أنه ليس أهلاً للمكان

علق ” محمود عبد العزيز ” عضو جماعة الإخوان المسلمين على تصريحات رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ” محمد إحميدة العباني ” بشأن ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات متلفزة، إن ديوان المحاسبة جهة رقابية ومن عملها المراقبة واصدار التقارير.

كما أضاف قائلا: “رئيس الاوقاف خرج وتكلم بفكاهة زائدة وتصريحه بهذه الطريقة يدل على أنه ليس أهلاً للمكان”.

وأكد على ضرورة أن يرتقي المجتمع وعدم مناقشة مثل هذه المواضيع، مبدياً تمنياته أن يركز الجميع على ما حدث في الصناديق السيادية التي فيها مليارات وهوامير مسيطرين عليها بحسب قوله.

وتابع قائلا: “تقرير ديوان المحاسبة لماذا لم يتطرق للمنطقة الشرقية؟ أم الأموال التي تصرف هناك ليست أموال ليبية، المرتبات لطرابلس العاصمة مليار وبنغازي 2 مليار! لماذا لا يتكلمون عنها وهي تصدر من مصرف ليبيا المركزي شهرياً”، مشدداً على أنه لا بد من نهاية مجلسي الدولة والنواب والذهاب للانتخابات..