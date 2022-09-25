الأبلق: هدر المال العام سيستمر ما لم تتوحد المؤسسات السيادية

الوطن – رصد

قال عضو مجلس النواب ، عمار الأبلق، إن الفساد القائم ينخر جسد ليبيا منذ فترة طويلة ، وأن القيادات السياسية والنظام الاقتصادي القائم جزء أساسي من الفساد.

وأشار الأبلق فيما يخص تقرير المحاسبة، أنه لم يصدر اي حساب ختامي للدّولة منذ فترة طويلة وتقارير المحاسبة السابقة مليئة بالتجاوزات، وعدم محاسبة اي مسؤول سابق عما ارتكبه من جرم في حق المال العام يعتبر جشع و عدم التقيّد بالقانون المالي للدولة، لا سيما أن التناسي بإصدار قوانين للميزانية العامة وانقسام المؤسسات الرقابية ساهم في تفشي الفساد.

وأضاف الأبلق، اذ لم يتم يتم توحيد المؤسسات السياسية، سيستمر التلاعب وهدر المال و نزيف الدولة.