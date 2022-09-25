مطمئنا المواطنين.. متحدث شركة المياه: جرى فتح الطرق الغارقة باستثناء المتهالك منها

طمأن مدير مكتب الإعلام والتوعية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي “محمد كريم” المواطنين بأن الطرق الغارقة بسبب مياه الأمطار، قد جرى فتحها باستثناء التي تعاني من تهالك البنية التحتية.

وأوضح “كريم” في تصريحات صحفية، أن قلة الإمكانات وسرقة أغطية تصريف مياه الصرف الصحي من أهم المعوقات التي تواجه الشركة في أداء مهامها، بالإضافة إلى عدم وعي المواطنين واهتمامهم بالنظافة العامة، وفق وصفه.

مؤكدا ، مخاطبة الشركة لصناع القرار بمتابعة العقود المبرمة سابقا بشأن استحداث واستكمال وتطوير البنية التحتية.

كما صرح مدير مكتب الإعلام، أن الجهات المعنية لم تقم حتى اللحظة بتنفيذ وعودها التي قدمتها لتحسين وضع الشركة وصرف مستحقات موظفيها..